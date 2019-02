Liberan a mujer acusada de asesinar a su hijo recién nacido

El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque resolvió que mujer acusada de asesinar a su bebé recién nacido recobrara su libertad mientras continúa el proceso investigativo en su contra.

Hoy fue puesta en libertad luego de pasar 33 meses en prisión, ya que el tribunal reconoció que el plazo de la detención provisional se excedió en 10 meses y cinco días.

Evelyn vivía con su madre, su padre y su hermana en una comunidad controlada por las “maras”. Estudiaba en el Centro Escolar pero era acosada y desde hacía un año vivía un “noviazgo forzado” con un joven que la violó.

Ella no lo denunció por miedo y consecuencia de los abusos quedó embarazada pero ella no lo sabía, ya que su periodo menstrual bajaba con normalidad y no presentaba ningún síntoma de que estuviera embarazada.

El 6 de abril de 2016, cuando estaba en su casa, sintió un fuerte dolor en su estómago y fue a la letrina, cuando estaba ahí se desmayó. Cuando su madre la encontró ahí, salió a pedir auxilio y un Concejal de la Alcaldía la ayudó con su vehículo para llevarla al Hospital de Cojutepeque.

En el hospital detectaron que la joven había abortado y le pidieron a la madre que regresara a la casa y llevara lo que encontrara. La madre llegó al hospital con la placenta y la entregó a los médicos. Posteriormente la denunciaron.

La Fiscalía no tomó en cuenta la versión que le brindaron Evelyn y su madre y la encarcelaron para una debida investigación. La joven fue acusada de homicidio agravado, pero según el expediente judicial de acuerdo al reporte histopatológico, se encontró presencia de meconio (primeras heces del bebé durante el trabajo de parto) en bronquios, lo que pudo haber causado la muerte al feto.

El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas. Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 26 de ellas fueron declaradas culpables.

Evelyn tendrá su próxima audiencia el 4 de abril.