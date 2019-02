Sala rechaza demanda de inconstitucionalidad contra la elección del Fiscal General

Sala de lo Constitucional rechaza una de las demandas contra la elección del recién electo Fiscal General de la República, Raúl Melara.

La demanda fue presentada por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) que tenía como argumento “que el proceso de elección no cumplió el procedimiento de evaluación, no concretó la discusión frente al público y no se observó la existencia de vinculación partidaria alrededor de Raúl Melara”.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional estableció que los demandantes no aportaron los suficientes elementos mínimos sobre la viabilidad de la pretensión.

Durante el proceso de elección a lo que los diputados sometieron a los candidatos a Fiscal General, salieron a luz una serie de nexos y cercanías que Raúl Melara tiene con el partido ARENA, sobre todo con el entonces candidato a la presidencia -por ese mismo partido- Carlos Calleja. Relación que él (Raúl Melara) mismo confirmó que tenían.