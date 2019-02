Pandillero fue asesinado al interior de su vivienda en Concepción de Oriente

Una escena de homicidio se registró a primeras horas de este martes, en el caserío El Chuzo del cantón Guaripe, en el municipio de Concepción de Oriente en La Unión.

De acuerdo al reporte policial, sujetos armados llegaron esta mañana de martes a la vivienda de la víctima y con disparos de armas cortas la acribillaron hasta provocarle la muerte.

Autoridades policiales identificaron al fallecido como Fran Joel Martínez Bonilla, de 18 años de edad. Quien era un joven miembro de la pandilla de la Mara Salvatrucha que operaba en dicha jurisdicción.

El móvil aún no ha sido esclarecido pero la policía no descarta que se trate de una rencilla entre pandillas rivales. Hasta el cierre de la nota no se registraron capturas relacionadas.