Tres lesionados tras choque entre camiones y motocicleta en Cuscatlán

Un grave accidente de tránsito en el se vieron involucrados dos camiones y un motociclista, se registró anoche en carretera de Cuscatlán.

Según el reporte de las autoridades, el percance vial tuvo lugar en el kilómetro 34 y medio de la carretera Panamericana, a la altura de El Carmen.

La inspección de la policía de tránsito reveló que la causa del accidente fue por no respetar la señal de prioridad de paso. Los vehículos involucrados fueron los camiones placas C 105-952 y C 693-875 y una moto placas M 116-423.

Productor del choque tres personas resultaron lesionadas, según confirmaron elementos de Cruz Roja, quienes los identificaron como:

Jose Monterrosa 25 años de edad, con fractura en miembro inferior derecho.

Luis Rosales 30 años.

Y Miguel Beltran, ambos con múltiples golpes.

El accidente causó en la zona un fuerte tráfico en horas de la noche, ya que debido a que en la carretera quedó producto que transportaba uno de los camiones -tras volcar- el accidente tardó en ser levantado.