Diputados quitan fuero al Magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años

Diputados de la Asamblea Legislativa votaron para quitar el fuero al magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agresión sexual agravada en perjuicio de una menor de edad.

La Comisión Especial de Antejucio concluyó que hay suficientes evidencias y que, por tanto, es procedente retirar el furo al magistrado Escalante Díaz para que el caso sea ventilado en unidad judicial.

El magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz no pudo renunciar al fuero ya que el fuero recae sobre el cargo y no sobre la persona, por lo que si decidía desaforarse él mismo debía obligatoriamente renunciar a su cargo. Pero no lo hizo.

El magistrado Escalante fue capturado el 19 de febrero luego que la madre de una niña de 10 años de edad, lo acusara agredir sexualmente a la menor edad.

El fuero le fue quitado al Magistrado con los votos de 82 diputados (uno a mano alzada) de los diferentes partidos políticos. El dictamen de desafuero no determina la culpabilidad del magistrado, su inocencia o culpabilidad se determinará en un juicio normal.