Nayib Bukele se declara culpable por calumnia para evitar alargar el proceso

En el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla se desarrolló esta mañana la vista pública por el delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas.

Eugenio Chicas y su esposa Blanca Ayala acudieron juntos al centro judicial para el desarrollo del juicio contra Nayib Bukele por calumnia.

A su llegada al juzgado, el presidente electo de la República de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó a los medios de comunicación que pedirá al juez lo declare culpable por el delito de calumnia para terminar el proceso judicial y dedicarse a la transición del gobierno, aunque eso no signifique que se responsabilice de los cargos.

Asimismo afirmó que de ser declarado culpable no se disculparía con Eugenio Chicas. “Acepto que me pongan la condena máxima, pero con él (Chicas) no me voy a disculpar, para nada”, sentenció.

Durante el desarrollo de la audiencia el juez da a conocer que Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires renunciaron al cargo de abogados defensores de Nayib Bukele en proceso por calumnia. Por lo que nuevamente, la abogada Bertha María de León asumirá su papel.

Eugenio Chicas ante la declaración de culpabilidad, se refirió a Bukele como “sobervio”, y aseguró que de haberlo hecho antes habría evitado tanta dilatación del proceso.

Eugenio Chicas pidió que Bukele le pagara $100,000 por daños y perjuicios a él y su persona, sin embargo, Nayib Bukele se comprometió a pagarle únicamente $50,000 en el lapso de una hora, para oficialmente ponerle punto final al caso.