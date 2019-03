Encuentran cuerpo de un joven en carretera a Los Planes de Renderos

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado sobre el kilómetro 5 de la carretera que conduce a Los Planes de Renderos, al sur de San Salvador.

Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que la escena solo fue utilizada para liberar el cadáver, es decir, que la víctima fue asesinada en otro lugar y su cadáver solo abandonado en ese sector.

“No hay evidencia que el hecho haya ocurrido acá, sino que el cuerpo fue trasladado hasta este lugar”, explicó un vocero de la PNC.

La víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y vestía ropa deportiva. Debido a las características de los golpes, las autoridades aseguran que la víctima fue vapuleada con objeto contundente.

El occiso no portaba documentos por lo que no pudo ser identificado, pero las autoridades aseguraron que era un joven de entre 15 y 17 años de edad, y que no tenía tatuajes.

Autoridades policiales y fiscales aseguraron que investigarán si la víctima vivía en ese lugar o si era residente de otro sector.