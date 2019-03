“Yo me he dado gusto matando”, dijo cabecilla y multihomicida de una pandilla al ser capturado

Investigadores, agentes la Sección Táctica Operativa (STO) y de la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), capturaron esta madrugada a un peligroso cabecilla de la Mara Salvatrucha y responsable de al menos 11 homicidios.

El terrorista ha sido identificado como José Edwin Guzmán Lemus, de 21 años de edad, mejor conocido dentro de la estructura criminal como alias “Pepe, Engaño o Engañoso”.

Fue sorprendido por los agentes UTEP y STO cuando se encontraba al interior de una vivienda ubicada en el caserío La Estación del cantón La Puerta, en el municipio y departamento de San Miguel.

“Ustedes no me llegan con los homicidios que he cometido, yo me he dado gusto matando”, aseguró el delincuente al ser capturado.