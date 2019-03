Capturan a exfuncionarios de la alcaldía de San Sebastián Salitrillo por apropiación de cuotas laborales

El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa suspendió la audiencia contra exalcaldesa y extesorero de San Sebastián Salitrillo.

Sin embargo, la Unidad Penal del Estado giró nuevas órdenes de detención en contra de ellos por el delito de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios descontaron a los empleados cuotas de préstamos realizados a la caja de crédito de Tenancingo y no las entregaron.

La cantidad que se debe son $325 mil, entre intereses y cuotas mensuales vencidas. Ellos fueron detenidos hoy cuando salían del juzgado.

Ana Merecedes Aguilar Ochoa, ex alcaldesa de San Sebastián Salitrillo y Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, ex tesorero, sirvieron para la comuna entre los años 2015-2018. Ambos descontaron a 58 empleados cuotas de préstamos realizados y no las cancelaron.

Muchos empleados están bajo amenaza de embargo y otros ya han sido embargados.