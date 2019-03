Triple choque en Ilopango dejó a 5 personas lesionadas

Un triple accidente de tránsito se registró esta mañana de lunes, en carretera Panamericana cerca de urbanización La Selva de Ilopango, justo en el desvío de Apulo.

Los involucrados en el choque fueron tres vehículos, un pick up y dos vehículos tipo sedán. Según confirmaron las autoridades de tránsito, el conductor del vehículo negro iba sobrepasando y en el acto impactó con el carro azul y el pick up no pudo detenerse, impactando con ambos vehículos cuando transitaba por el sector.

Debido a la gravedad del accidente el paso estuvo cerrado por varios minutos ya que autoridades inspeccionaban la escena y trasladaban a los lesionados.

El grave choque dejó a cinco personas lesionadas, entre ellas el conductor responsable, pero se conoce que se encuentran estables.