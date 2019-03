Aprueban solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua

Corte Suprema de Justicia acuerda por unanimidad la extradición del expresidente Funes, quien se encuentra bajo asilo político en Nicaragua.

La solicitud fue aprobada con 15 votos, lo que permite certificar el expediente de Cancillería para tramitar dicha acción con las autoridades competentes en Nicaragua.

Después de esta gestión se esperará que se decida y en caso que, la autoridad de Nicaragua, acceda a extraditar a Funes, se acordará una fecha y hora para su entrega a El Salvador.

El exmandatario prófugo de la justicia salvadoreña y asilado en Nicaragua junto a su familia, se encuentra en ese país desde septiembre de 2016.

Mauricio Funes es acusado por las autoridades salvadoreñas de los delitos de Peculado, Lavado de Dinero y Activos. También de Asociaciones ilícitas, tras haber desviado $350 millones de la arcas del Estado durante su gestión (2009-2014) bajo la bandera del partido de izquierda FMLN.

La reacción de Funes no se ha hecho esperar y muestra sentirse “protegido” ya que el que decide ejecutar la extradición es el Gobierno de Nicaragua y no la Corte Suprema de Justicia.

No me extraña. Como lo dije antes: una CSJ controlada por la derecha era previsible que se pronunciaría a favor de mi extradición. Sin embargo, en la medida que existe un asilo que me protege de esta persecución no es la CSJ la que decide sino el gobierno de Nicaragua. pic.twitter.com/TED1Yhi7Zw

