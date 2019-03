Dos personas fallecidas tras choque en carretera Litoral, en Usulután

Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana de viernes, sobre la carretera Litoral a la altura de la colonia La Pista, en el municipio de Santa María, Usulután.

Los involucrados en el accidente fueron dos vehículos uno tipo particular y un pick up -placas P 197-596-. El fuerte impacto entre ambos provocó que el pick up volcara y entre los hierros retorcidos del vehículo murieron sus dos ocupantes, el conductor y su acompañante.

Personas que presenciaron el aparatoso accidente trataron de auxiliar a las víctimas pero éstas ya habían fallecido. También intentaron sacar sus cadáveres pero tampoco pudieron. Mientras que el conductor del vehículo sedán resultó lesionado y fue trasladado hacia un centro asistencial.

Autoridades de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en el lugar junto a Bomberos realizando los trabajos correspondientes para realizar la respectiva recuperación de los cuerpos, para su posterior identificación

La inspección preliminar revela que el conductor del pick up se encontraba en el sentido hacia el oriente del país y de manera precipitada hizo un giro en U sobre la carretera, y fue ahí cuando el conductor del vehículo sedán lo impactó, debido a la excesiva velocidad a la que se conducía.

El choque también dejó cuantiosos daños materiales. Sobre el lesionado se desconocen detalles.