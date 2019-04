Habilitarán paso en carretera Los Chorros las 7 pm con sentido único

Comisión nacional de Protección Civil informó durante una conferencia de prensa la situación de taludes registrados sobre la carretera Los Chorros, y los horarios de circulación sobre la carretera atendiendo las medidas de seguridad que la zona requiere para evitar incidentes.

Debido al riesgo que se corre en dicha carretera, Protección Civil declaró como “zona peligrosa” la carretera Los Chorros.

Afirmaron que la caída de roca fue de 195 metros cúbicos de material en una zona de 13 metros lineales, escombros que ya fueron removidos. “La zona ha quedado con necesidad de obras”, informa Eliud Ayala, Ministro de Obras Públicas, aclararon que se realizarán con fondos que ya se tienen.

Ahora se trabaja en la alineación de los separadores para habilitar los carriles a partir de esta noche y facilitar la circulación de las personas que viven en ese sector y de los que dirigen hacia el occidente del país.

“Sabemos que hay personas que tienen que usar ese paso, pero si usted puede, use rutas alternas”, dijo Jorge Meléndez director de Protección Civil.

Los horarios para transitar en la carretera son los siguientes: De 7 a 9 pm de hoy, se permitirá tránsito en sentido a occidente; de 9 pm a 5 am de mañana doble sentido de circulación; de 5 am a 8 am será sentido único hacia Santa Tecla; de 8 am a 4 pm doble sentido; de 4 pm a 8 pm será sentido único a occidente

Asimismo, informaron que el domingo en la mañana harán una evaluación y se determinará si mantienen medidas de restricción de tránsito en carretera.

En la carretera Los Chorros no se permitirá el paso de transporte de carga superior a las 3 toneladas. Por lo que camiones, rastras y otro tipo de vehículo pesado no podrá circular por la carretera, éstos deberán utilizar rutas alteras para trasladarse hacia sus destinos.