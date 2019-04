Absuelven a exjuez de Santa Ana acusado de agresión sexual y violación

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla emitió un fallo de carácter absolutorio y libró de responsabilidad penal y civil a un exjuez de Santa Ana acusado del delito de violación agravada y otras agresiones sexuales.

Según el informe, el exjuez Carlos Alfredo Alvarado Rodríguez invitó a la víctima a beber debidas a alcohólicas. Luego le ofreció a llevarlo a su casa. Sin embargo, cuando iban de camino, se desviaron y lo llevó a otro lugar, donde, según la declaración del joven, Alvarado Rodríguez abusó sexualmente de él.

Para el juez a cargo del caso la FGR no pudo probar la existencia del delito ni la participación directa de los imputados con la prueba ofertada. Es decir, la fiscalía no acreditó de forma inequívoca la participación del imputado, por lo que fue absuelto de toda responsabilidad penal y civil, sin embargo al no estar en firme la sentencia, se espera que la FGR impugne la misma.