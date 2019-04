Un fallecido y un agente de tránsito lesionado en carretera de Oro

Grave accidente de tránsito se registró esta mañana de sábado sobre el kilómetro de la carretera de Oro, a la altura del parque Ecológico Ecoventura. Sentido que del municipio de Soyapango conduce hacia Apopa.

En el accidente de tránsito se vieron involucrados tres vehículos, una rastra, un camión y pick up, dejando el saldo de una persona fallecida en el lugar, un policía de tránsito lesionado y varios daños materiales.

De forma preliminar se conoce que el conductor de la rastra no se percató del retén instalado en sector y debido a la excesiva velocidad no se pudo detener y arrolló al conductor del camión y al policía de tránsito cuando verificaban los documentos. Al mismo tiempo impactó al pick up, el cual terminó en el arriate que divide los sentidos de la carretera.

El conductor del camión murió instantáneamente en el impacto, mientras que el policía de tránsito resultó lesionado, por lo que fue trasladado hacia un centro asistencial.

El fallecido (conductor del camión) fue identificado como Oscar Daniel Hernández, 42 años de edad, quien también era miembro de la Policía Nacional Civil pero en ese momento se encontraba de licencia.

Autoridades de tránsito procesaron la escena. El tránsito en el sector se tornó lento ya que solo quedó habilitado un carril.