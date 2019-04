Dos hombres fueron asesinados por pandilleros en la colonia Los Santos de Soyapango

Las autoridades de la Policia Nacional Civil (PNC) registraron la noche de este Domingo un doble homicidio ocurrido en el municipio de Soyapango al oriente del departamento de San Salvador.

El hecho sucedió cerca de las 9:30 PM cuando un grupo de personas se encontraban departiendo en la entrada del pasaje 7 de la colonia Los Santos 3.

Ahí, al menos 2 sujetos de pandillas se habrían bajado de un vehículo e inmediatamente atacaron a balazos a los hombres dejando uno fallecido al momento, mientras que otro que intento huir también fue ultimado en la calle principal de la colonia.

Las autoridades solo brindaron la identidad de uno de los fallecidos quien fue identificado como Manuel Alberto Caceres de 40 años de edad, mientras que el otro no portaba documentos por lo que no fue identificado. Según el fiscal del caso los sujetos asesinados no tenían vínculos con pandillas.

Las investigaciones serán las que determinen el móvil del crimen, no se reportan capturas relacionadas.