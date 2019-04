Joven fue asesinado a machetazos en Alegría, Usulután

Otro hecho de sangre se registró durante la noche del domingo en el departamento de Usulután. Esta vez el crimen fue cometido en la calle principal del caserío La Corriente del cantón Apastepeque, en el municipio de Alegría.

Según la información de la policía, el joven caminaba por el sector cuando sujetos armados le salieron al paso y -la víctima- al verse en peligro decidió correr. Los delincuentes lo persiguieron y le dieron alcance más adelante y con los machetes que portaban comenzaron a agredirlo.

El joven, identificado como José Nehemias Batres, de 21 años de edad, murió en el lugar debido a las grave lesiones que le provocaron.

La Policía inspeccionó el crimen y a pesar que identificó como lo asesinaron, dijeron que no tenían confirmado el móvil, aunque no se descarta que pandilleros lo hayan cometido solo por transitar en ese sector ya que no lo conocían.