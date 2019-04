Capturan al sujeto que conducía el vehículo del cual se bajaron a atacar a la corredora en Santa Elena

Agentes de la Policía Nacional Civil confirmaron esta tarde la captura de dos de los sujetos implicados en el ataque contra la corredora en Santa Elena, pero solo uno de ellos fue presentado.

El detenido presentado a la prensa ha sido identificado como Francisco Javier Menendez Cruz, de 22 años de edad, quien conducía el vehículo del cual se bajaron para apuñalar a una mujer cuando se ejercitaba en Santa Elena.

La Policía asegura que hay fuertes indicios de que está relacionado al robo. “A la señora no le quitaron el teléfono, pero sí el móvil del hecho iba relacionado al robo”, explicó.

También se aclaró que el carro que conducía no está a su nombre, en su defensa, Menéndez dijo que se dedicaba a trabajar como conductor a través de una plataforma y que no conocía al otro supuesto implicado. El vehículo no tenía reporte de robo.

Los capturados responderá por el delitos de homicidio simple tentado.