Selecta Playera avanza a las semifinales y esta cerca de clasificarse al mundial

La Selecta Playera avanzo este día a semifinales del premundial de Concacaf que se desarrolla en Puerto Vallarta, México, tras derrotar 8 a 4 a la selección de Bahamas.

El Salvador tras la victoria, quedó a una victoria de clasificar al Mundial de Paraguay 2019 y enfrentara al ganador de la serie de Estados Unidos y Guadalupe.

Los goles de la selecta los pusieron Agustín Ruiz con un hat-trick, un doblete de Rubén Batres, más los tantos de Darwin Rámirez, Frank Velásquez y Elmer Robles.

La Selecta Playera busca ser una de las 2 selecciones de Concacaf que clasificaran al mundial de futbol playa que desarollara en Paraguay.

⏱️ FINAL WHISTLE: @LaSelecta_SLV 🇸🇻 are the first to qualify for the semi-finals!

