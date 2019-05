Asesinan de 14 disparos a un hombre en Uluazapa, San Miguel

Un hombre fue asesinado a primeras horas de este sábado sobre la calle principal del cantón Las Peñas, en el municipio de Uluazapa, en el departamento de San Miguel.

La víctima fue atacada a balazos frente al Centro Escolar Caserío las Peñitas de dicha jurisdicción, por presuntos miembros de pandillas.

Autoridades policiales al inspeccionar la escena dijeron que el cadáver presentaba al menos 14 disparos de arma de fuego, en diferentes partes de cuerpo, pero no revelaron detalles sobre el arma homicida.

El occiso no pudo ser identificado ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares o personas que le conocieran.

El móvil sigue en investigación.