Originario de Corea del Sur provocó accidente por no hacer un alto en San Miguel

Grave accidente ocurrido el martes a las 5:18 AM en la carretera Panamericana en San Miguel, dejó a un motociclista lesionado y a su acompañante fallecida.

El choque que fue captado en video reveló que el conductor del pick up placas N10-545 no realizó un alto que le correspondía, a la hora de incorporarse a la carretera Panamericana, e impactó a un motociclista que se desplazaba por la zona.

Según se conoció por medio de las autoridades policiales, el conductor del pick up que provocó el accidente es originario de Corea del Sur y el vehículo que tenía asignado es propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El conductor del pick up, cuya identidad no fue revelada, no fue capturado ya que se quedó en el lugar y además presentó la licencia temporal que posee para poder conducir en el país.

En la inspección la PNC declaró como único responsable al conductor extranjero por lo que envió una diligencia por lesiones culposas, ya que el conductor de la motocicleta resultó lesionado, mientras que por el fallecimiento de la joven, se mandará otro oficio por homicidio culposo.