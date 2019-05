Organizaciones sociales temen que Diputados aprueben Ley de Amnistía antes del traspaso de mando

En la Asamblea Legislativa continúa la discusión por una propuesta de Ley de Amnistía que han propuesto y apoyado varios diputados, la cual consiste en evitar a toda costa que los que cometieron crímenes en la época de guerra, de se encontrados culpable, no cumplan con penas de prisión.

Es por eso que hoy, varias organizaciones sociales llegaron a la Asamblea para reunirse con los diputados de la Comisión Política y brindar su postura e influir en las decisiones que se han tomado hasta el momento, ya que prácticamente, los que sean encontrados culpables en delitos cometidos en la época de la guerra, no pagaran con prisión sino con trabajos de utilidad pública.

Las organizaciones sociales que asistieron fueron de Veteranos de la Fuerza Armada, representantes de la iglesia católica y evangélica. Además se hicieron presentes universidades.

El debate se ha generado por dos propuestas, una que preparó la Asamblea Legislativa y otra que entregaron la organizaciones sociales. La diferencia entre las propuestas es que la Asamblea propone NO CÁRCEL para las personas involucradas en los delitos durante el conflicto armado, sino que pagar con servicio social, mientras que las organizaciones sociales dicen sí a la aplicación de todo el peso de la ley –ante tribunales– para personas que sean encontradas culpables de delitos cometidos en esa época.

Los representantes de la Universidad Nacional de El Salvador (UES) dicen que la reconciliación no implica perdón y olvido si no, el reconocimiento de la culpa y la garantía de no repetición de los hechos. Mientras que los representantes de asociaciones de militares piden a los diputados que en la ley de reconciliación prevalezcan los derechos que la Constitución reconoce y no los intereses de determinado grupo.

Por su parte, el cardenal Gegrorio Rosa Chavez y el obispo luterano, Medardo Gómez, exponen sus posturas en la comisión política. Por lo que piden a los diputados que actúen con sabiduría.

Y los representantes de las organizaciones que representan a la sociedad civil, piden a los diputados que atiendan las recomendaciones que organismos internacionales han hecho sobre la ley de reconciliación.

En la próxima sesión plenaria los diputados intentarán aprobar su propuesta, la cual ya tuvo un intento fallido. Las organizaciones temen que se apruebe antes que finalice el periodo presidencial de Sanchez Cerén.