Esposa e hijo del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, capturados por soborno

Fiscalía General de la República informó esta mañana sobre la captura del hijo y esposa del exalcalde de Apopa, Elías Hernández.

De acuerdo al preliminar informe de la Fiscalía, además de la esposa e hijo, fueron capturados abogado del exalcalde que presuntamente están relacionados a los delitos de cohecho y soborno.

La Fiscalía expuso en julio del año pasado que Darwin Elías Hernández, hijo del ex alcalde, y Juan Ramón Rivas, abogado defensor, mantuvieron comunicación con un testigo protegido que desapareció y no llegó a declarar en el juicio en el que el ex alcalde era procesado por homicidio tentado.

El exalcalde de Apopa fue liberado en agosto del año pasado, a pesar que un juez lo condenara a 12 años por agrupaciones ilícitas, por supuestamente haber favorecido a pandilleros.

Durante su juicio también se especuló de haber cometido malversación de fondos cuando fungió como alcalde de esa municipalidad.

FGR realiza capturas relacionados al ex alcalde de Apopa, Elias Hernández, por corrupción. Entre detenidos se encuentran su esposa e hijo, así como abogados, presuntamente relacionados a cohecho y soborno.

Esta mañana, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, anunció que daría a conocer capturas relacionadas a un caso de corrupción, por lo que en las próximas horas se actualizará al respecto.