A partir de mañana se modificara horario de circulación en la carretera Los Chorros

La noche de este martes, el Viceministerio de Transporte dio a conocer que a partir de este Miércoles 5 de Junio los horarios de circulación en la carretera Los Chorros se modificaran.

El nuevo cambio anunciado reducirá la restricción en 30 minutos en el horario matutino, desde este Miércoles el transito únicamente hacia San Salvador sera de 5 AM a 7 AM, antes este horario era de 5 AM a 7:30 AM.

Según la nueva medida de las autoridades, el resto de horarios continuara en sus horarios habituales y se informara si sufre alguna modificación.

En el comunicado, el VMT informa que por mandato del presidente Nayib Bukele y de la mano de la cooperación internacional, están trabajando en un plan integral para solucionar de forma definitiva la problemática en la transitada vía que conecta el occidente del país con la capital.