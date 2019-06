Aprueban orientar $2.8 millones para uniformar a policías y miembros de la Fuerza Armada

Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este mediodía la asignación de $2.8 millones de dólares al Ministerio de Defensa y de Seguridad para comprar uniformes y equipos a policías y soldados.

Con los votos de 73 diputados se reorientarán los fondos provienen de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia para equipar a los agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada.

Esta renovación se tomó en cuenta a raíz de varias denuncias de policías y soldados que demandan mejores condiciones de uniformes, ya que debido a la extremas condiciones a las que se someten a diario, los uniformes con los que ahora están más que desgastados.

«Es importante hacer un nuevo diseño de los uniformes, modernizarlos«, expresó el presidente Nayib Bukele en su primera reunión con los miembros de su gabinete de gobierno.

En esa reunión pidió al Ministro Rogelio Rivas asegurarse que los uniformes sean como el de los países de primer mundo, «con camuflaje digitalizado», explicó.

El presidente Bukele también explicó el nuevo sistema que utilizarán para la compra de los materiales y para la elaboración de uniformes, asegura que no se hará por seleccionar licitaciones, si no más bien, una especie de subasta inversa para comprar al que oferte el producto -de buena calidad- a un menor precio. Según Bukele, este nuevo método de compra no dará paso a corrupción.