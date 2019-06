Pandilleros disparan contra predio donde guardan autobuses Ruta-46 como amenaza

Una cooperativa de la unidad de transporte colectivo de autobúses Ruta-46 sufrió anoche una ataque armado, perpetrado por presuntos pandilleros.

El ataque ocurrió en el punto de la ruta de autobuses, en el final de la calle al Volcán en la colonia Mireya 2, del municipio de San Salvador.

Según primeras investigaciones, sujetos armados a bordo de un vehículo pasaron al lugar disparando contra la cooperativa. Según testigos, este ataque podría tratarse de un mensaje que pandilleros quieren enviarle a los transportistas que podrían estar en «deuda» por el no pago de la mal llamada renta.

Las autoridades dijeron que los delincuentes se conducían a bordo de un vehículo gris y que los delincuentes iban disparando desde la ventana del carro en movimiento, contra el predio donde los empresarios guardan las unidades del transporte público.

En el ataque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El hecho fue manejado con mucho hermetismo por las autoridades, por lo que se desconocen mayores detalles del ataque, ya que sobre el hecho no se tiene una hipótesis clara aunque no se descarta que se trate de una amenaza.