Dos lesionados tras choque sobre carretera Panamericana en San Vicente

Un accidente de tránsito se registró esta tarde de viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 42, en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de San Vicente.

En el accidente se vieron involucrados dos vehículos, un camión y un microbús, ambos comerciales que dejó como resultado a dos personas lesionadas y daños materiales.

Según el informe de las autoridades que inspeccionaron el accidente, el conductor del camión impactó con la parte trasera del microbús, provocando que este impactara de frente con un árbol a un costado de la carretera.

Se presume que la causa principal del accidente fue la excesiva velocidad pero no se descarta que el conductor del camión no haya respetado el espacio reglamentario, lo que no le permitió frenar a tiempo.

Los lesionados fueron un hombre y una mujer, él hombre, quien sería el conductor del microbús, fue trasladado con diversas lesiones hacia el Hospital Nacional de Cojutepeque, mientras que su acompañante fue atendida en el lugar.

Sus identidades no fueron reveladas.

Fotos cortesía.