Pandillero asesinado en Avenida Lincoln de la colonia Zacamil en Mejicanos

Agentes de la Policía Nacional Civil encontraron esta mañana el cadáver de un hombre, sobre la Avenida Lincoln frente la comunidad Emmanuel por el redondel de la colonia Zacamil, del municipio de Mejicanos, en San Salvador.

El cadáver fue ubicado en la acera de dicha avenida, atrás de un puesto de venta, ubicado en la zona de la Gran Manzana, con varios impactos de bala en el cuerpo.

Inspecciones oculares ya recopilan pistas en la escena para identificar a la víctima, y hasta el momento solo se conoce que es un joven que tiene un vínculo con miembros de pandillas ya que en su cuerpo tiene un tatuaje que vincula con una pandilla, aunque de momento no determinan cuál.

Las autoridades aseguran que el joven fue asesinado a las 4:00 a.m., pero habitantes de los alrededores aseguran no haber visto ni escuchado nada. Solo se conoce que el fallecido es un joven de entre 18 a 20 años de edad, pero no determinaron si el joven vivía en el sector o si solo fue llevado a ese lugar para asesinarlo.

El móvil del hecho aún sigue en investigación. La Avenida Lincoln permaneció cerrada por más de 2 horas mientras la escena era inspeccionada pero no se brindaron mayores detalles sobre el caso.

Foto: @alfredorod_sv