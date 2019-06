Presidente Bukele ordena suspender sin goce de sueldo a Ramírez Landaverde y Marco Tulio Lima

Tras la denuncia en conferencia de prensa esta tarde, sobre el manejo de las tiendas institucionales de los centros penales el presidente de la república, Nayib Bukele, ordeno la suspensión sin goce de sueldo de Ramírez Landaverde (ex Ministro de Seguridad) y Marco Tulio Lima (Director de Centros Penales).

La administración anterior cedió la administración de las tiendas en los centros penales a la ONG "ASOCAMBIO", que el año pasado reportó ganancias por casi $14 millones y el presidente de la ONG era el exministro Ramírez Landaverde.

"Se dejó de percibir $13.7 millones porque fue dinero que llegó a ASOCAMBIO, a mí me parece gravísimo este caso de corrupción porque incluso no fue investigado por la Corte de Cuentas , todo fue una ilegalidad" expreso el presidente.

Esta noche, mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario ordeno a la Inspectoría de Seguridad Pública; que de Oficio y con base en el articulo 14 literal "d" de la Ley Disciplinaria Policíal, inicie investigación por faltas muy graves y se suspenda inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo, al ex Ministro Ramírez Landaverde.

Esto ademas sera también aplicado con el Sub Comisionado Marco Tulio Lima, quien fungía como ex Director de Centros Penales y también contra el Inspector Jefe de la PNC, Orlando Elías Molina Ríos, quien fungía como ex Sub Director General de la Dirección General de Centros Penales.

Los tres serán removidos de sus cargos actuales en la PNC inmediatamente y sin goce de sueldo.

De igual manera, se le ordena al Ministro de Seguridad @RogelioRivasSS iniciar el mismo proceso disciplinario contra el Inspector Jefe de la @PNC_SV, Orlando Elías Molina Ríos, ex Sub Director General de @CentrosPenales, y separarlo inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 27 de junio de 2019