Pandilleros secuestraron un autobús con pasajeros y robaron todas sus pertenencias en Santa Ana

Un aproximado de 40 pasajeros fueron secuestrados anoche por un grupo de pandilleros, cuando se transportaban a bordo de un autobús ruta 202 a la altura de El Congo, en el departamento de Santa Ana.

Según informes, un grupo de 5 sujetos encapuchados y armados con armas largas, detuvieron la unidad de transporte, se subieron y comenzaron a amedrentar al conductor y a los pasajeros.

Los delincuentes se subieron a la unidad para asaltar a todos las personas que conducían a bordo, y bajo amenazas de muerte, obligaron al conductor a desviar la unidad y llevarla hacia una zona donde luego ellos huyeron.

Además se conoció que dos de las mujer fueron violadas por los delincuentes. Algunas de las personas, en un intento se salvar sus vidas se lanzaron del autobús y a pesar que los delincuentes les dispararon, ninguna de las víctimas resulto lesionada de bala. Cuerpos de socorro solo atendieron a personas con crisis nerviosa.

Cometido el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga y fue ahí cuando comenzaron a contactar a las autoridades y a denunciar el hecho.

Cerca de las 11 de la noche y hasta en horas de la madrugada se desplegó un fuerte operativo policial que fue ordenado por el Presidente Nayib Bukele, quien denotó además su repudio a tal acto.

Hasta el momento no se reportan homicidios, pero si dos mujeres violadas.

Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley.@PNC_SV, @FUERZARMADASV, @Director_PNC, @RogelioRivasSS, @merino_monroy

— Nayib Bukele (@nayibbukele) 29 de junio de 2019