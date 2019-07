Router encontrado en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango

El Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, mostró esta mañana una imagen del router que encontraron en el interior de cárcel de mujeres.

Según denunció Rivas, el aparato fue encontrado en el Centro de Readaptación para mujeres de Ilopango, con el cual se habilitaban señales de internet para la reclusas se comunicaran desde ese centro penitenciario hacia el exterior.

"El estado de emergencia durará hasta que el gobierno tenga total control de los Centros Penales", dijo el Ministro de Seguridad Rogelio Rivas.

El titular de seguridad añadió que se instalará un centro de monitoreo para verificar las 24 horas del día si existe señales de telecomunicaciones saliendo de los centros penales.

Calificó además de "fracaso" el programa de los brazaletes electrónicos para privados de libertad, ya que algunos no funcionan con un chip de teléfono. "Habían condenados que vivían en zonas donde no llega la señal telefónica y no existía un control sobre éstos", dijo Rivas.

El ministro @RogelioRivasSS anuncia que el gobierno presentará una modificación a la contribución especial para la seguridad, para que estos fondos sean utilizados exclusivamente para los miembros de la @PNC_SV y la Fuerza Armada.

El ministro Rogelio Rivas aseguró que la primera fase del Plan Control Territorial se centrará en el control territorial y en golpear las finanzas de las pandillas. La segunda fase, será anunciada por el Presidente Nayib Bukele pero tendrá énfasis en la prevención y reinserción.

Asimismo explicó que la operadores telefónicas expresaron que el gobierno del FMLN no tenía la voluntad para resolver el tema de las señales hacia el exterior desde Centros Penales. "No les daban facilidades para ingresar a las cárceles a verificar las señales", dijo Rivas.