Demandan a ex secretario particular de la Presidencia de Saca por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República demandó esta mañana a Carlos Rosales Franco, ex secretario particular de la Presidencia de la República durante el periodo de Elías Antonio Saca (2004-2009), por posible enriquecimiento ilícito.

La demanda fue presentada ante la Cámara Segunda de lo Civil por el supuesto enriquecimiento ilícito de $481,984.46.

Según informaron, dentro de la demanda también incluyen a la esposa de Rosales, Ana Leonor Morales Luna, quien -también- se habría enriquecido ilícitamente por un monto de $14,189.60. Mientras que Rosales habría adquirido $467, 794.86 de forma ilegal.

La fiscal de la Unidad Anticorrupción explicó que ahora su caso de investigación iniciará y que en los próximos días se conocerá más sobre el caso.

