Cadena de sismos alertaron a la ciudad de México

Una serie de sismos se registraron entre las 10 p.m del martes 16 de julio y 1 a.m de este miércoles 17 de julio en la ciudad de México.

Según informó el Servicio Sismológico Nacional, el primer sismo de magnitud 3.0 se registró a las 10:59 de la noche del martes. El segundo a las 11:10 p.m de magnitud 2.7. Ocho minutos después se registró el tercero, el cual tuvo una magnitud 2.7.

El cuarto se registró a primeras horas de este miércoles, a las 00:33 a.m. de magnitud 2.2. El quinto a las 00:41 a.m de magnitud 2.4, el sexto a las 00:45 a.m. y último a la 01:04 a.m, con la misma magnitud.

A pesar de las perceptibles magnitudes no se registran daños o personas lesionadas. Desde el servicio indicaron que los recientes temblores forman parte de "una secuencia sísmica que se inició el 11 de julio tras un sismo de 5.2", la cual ha acumulando un total de 15 sismos de magnitudes entre 2,1 y 3,0.

Así se vivió el #SismoCDMX, el movimiento [email protected]ó en gran parte de la ciudad. No se reportan daños hasta el momento, manténgase informados por canales oficiales por favor @GobCDMX pic.twitter.com/FgnBStYrrN — GurúPolítico (@guruchuirer) 17 de julio de 2019