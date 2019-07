Al menos 9 muertos y 60 heridos deja explosión en ciudad afgana de Kandahar

Una explosión en Kandahar, una ciudad en el sur de Afganistán, cobró la vida de nueve personas y dejó a 60 más hierdas -entre graves y leves-, según informan medios locales.

El estallido fue un coche bomba que fue detonado por un terrorista suicida, seguido de un intercambio de disparos contra una unidad policial de esa misma ciudad.

De acuerdo a los primeros informes, el ataque terrorista tenía como objetivo la unidad antidrogas de la Policía de Kandahar. Aunque de momento ningún grupo terrorista se ha adjudicado este atentado.

#UPDATE: more than 20 security personnel killed or wounded, among them commander Najibullah Ahmadkhel.#Taliban claims responsibility for the attack, the situation is out of control and it is the heaviest attack in recent years in #Kandahar. pic.twitter.com/AX6XJeEnqu

— Zargai Abdali (@ZargaiAbdali) July 18, 2019