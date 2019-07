Al menos 2 muertos y una decena de desaparecidos dejó explosión en planta de gas en China

Una fuerte explosión se registró este viernes en una planta de gas ubicada en el centro de China, que dejó al menos dos muertos, 18 heridos y a 12 personas más desaparecidas.

Según medios estatales, la explosión se registró a las 5:20 p.m (hora local) y la onda expansiva rompió vidrios de inmuebles de un radio de 3 kilómetros.

"Algunas puertas interiores fueron derribadas por la deflagración", indicó la televisión estatal CCTV, sobre el incidente ocurrido en la ciudad de Sanmenxia, en la provincia de Henan.

Videos y fotografías publicadas en redes sociales dejaban ver la nube de humo gris expandiendose y los daños ocasionados en edificios, habitaciones y vehículos.



#UPDATE: 2 killed, 12 others missing and 18 seriously injured after explosion at gas factory in Sanmenxia, central China's Henan Province. Rescue work is underway. pic.twitter.com/bgRXlmuOnY

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 19, 2019