Encuentran cadáver de un hombre sobre carretera Litoral en Usulután

El cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana sobre el kilómetro 114 de la carretera Litoral, entre el desvío a Santiago de María y el redondel Bypass de cantón Ojo de Agua, en el departamento de Usulután.

Preliminarmente se conoce que el fallecido es un hombre indigente que habría sido atropellado en horas de la madrugada por un vehículo no identificado.

El choque habría ocurrido a las 5:30 de la mañana, aseguran las autoridades, pero hasta el momento desconocen mayores detalles del hecho. Solo revelaron que la víctima mortal tenía aproximadamente 60 años de edad.

Medicina Legal e inspecciones oculares procesaron la escena pero no lograron identificar al fallecido y dijeron no poder revelar mayores datos sobre el caso ya que todo continúa siendo investigado y aún no hay confirmación de las primeras versiones.