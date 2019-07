Gerardo Awad renuncia a ser candidato a presidente del partido ARENA

Gerardo Awad, aspirante a ser presidente del partido ARENA renunció hoy a su candidatura y lo anunció por medio de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Awad, -ahora- excandidato a presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) renunció, según él, por varias "inconsistencias" en el proceso que lleva actualmente el partido. Aseguró que "los mismo de siempre quieren seguir manipulando, controlando y no quienes que alguien nuevo llegue a poner orden".

Expresó que en su inscripción le descalificaron a varias personas que llevaba en su planilla y aseguró que ARENA "ya murió" y debido a eso tomó la decisión de formar un nuevo partido.

"Me comunicaron que los miembros de mi planilla no estaban registrados en el partido, siendo algo muy raro porque algunos de ellos se afiliaron en el 2004 y ellos dejan en el padrón electoral a gente que les conviene y a las que no, simplemente la quitan", detalló.