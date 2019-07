Sindicato de maestros llama a marcha y suspensión de clases a nivel nacional

El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa a la Ley de la Carrera Docente que incorporaba una compensación económica por renuncia o retiro voluntario para los maestros.

Lo aprobado por los diputados fue una reforma a una enmienda a la Ley de la Carrera Docente en su artículo 36, inciso “d”, para que los maestros pensionados que siguen trabajando bajo el ministerio de Educación, gocen del beneficio de una compensación por su retiro voluntario.

Sin embargo, el Presidente Bukele frenó dicho beneficio ya que asegura que los diputados aprobaron una reforma que no puede ser financiada, ya que no tomaron en cuenta de donde se pagaría a los maestros las "atractivas compensaciones económicas".

Bukele por medio de un comunicado publicado en su cuentas oficiales de redes sociales, aseguró que lo que los diputados aprobaron era un fraude ya que nunca tomaron en cuenta de qué fondos pagarían la compensación a los más de 55 mil maestros que quieran retirarse con 15 salarios bases al último devengado.

Ante este veto, los diputados reaccionaron y dijeron que tratarán de superar el veto presidencial, pese a que el mandatario dijo que la medida no procede porque los diputados no han considerado el impacto que ésto tendrá en la finanzas públicas, ya que no hay fuente de financiación.

En reacción al veto, el sindicato de maestros (SIMEDUCO) convocó a todos los maestros a que este 30 de agosto suspendan las clases a nivel nacional y a marchar en protesta.

Francisco Zelada, dirigente de SIMEDUCO, llamó a todos los maestros a que el próximo 30 de agosto, a las 8:00 a.m. se concentren en la Plaza Salvador del Mundo y marchen juntos hacia Casa Presidencial por el veto, asimismo hicieron un llamado a los diputados a que superen el veto presidencial "y que dignifiquen al magisterio nacional".