Leonardo DiCaprio: "Las pupusas son mejores que los tacos"

Durante un programa de Univisión, el reportero Luis Sandoval entrevistó a los protagonistas de "Once Upon a Time in Hollywood", donde discutieron sobre los platillos favoritos de cada uno de la cocina mexicana.

Sandoval preguntó a las estrellas si realmente les gustaba la comida mexicana, entonces Brad Pitt dijo que "no se puede vivir en Los Ángeles y no amar la comida mexicana" y que su platillo favorito e insuperable eran los tacos.

Mientras que Leonardo DiCaprio rápidamente dijo: "Soy un hombre pupusa, yo prefiero las pupusas". "Son mejores que los tacos".

Aunque no está claro si DiCaprio sabía que que las pupusas no son parte de la comida mexicana, sin duda alguna fue una respuesta inesperada.