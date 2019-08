Varios muertos y heridos tras un tiroteo en centro comercial en Texas

Un tiroteo en una tienda WalMart y centro comercial Cielo Vista de El Paso, Texas, se registró cerca del mediodía de este sábado que dejó decenas de muertos y heridas.

Extraoficialmente, se habla de entre 15 y 20 muertos, pero las autoridades aún no confirman la cantidad exacta.

Un funcionario del Centro Médico de la Universidad de El Paso dijo que una de las 12 personas que fueron trasladadas de urgencia al hospital después del ataque murió.

El atacante ha sido identificado como Patrick Crusius, un joven de 21 años de edad, originario de Dallas, Texas, quien ahora ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

El portavoz del hospital Ryan Mielke dijo que todas las víctimas sufrieron lesiones traumáticas y que dos niños, de dos y nueve años, fueron estabilizados en el centro médico antes de ser transferidos al cercano Hospital Infantil de El Paso.

#BREAKING : El Paso Police say there are reports of an active shooter at the Walmart near the Cielo Vista Mall (Video: Victoria Balderrama) pic.twitter.com/ht4Usz6eNc

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) August 3, 2019