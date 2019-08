Matan en pleno concierto a vocalista de banda de rock en Armenia, Sonsonate

Las autoridades de la Policia Nacional Civil (PNC) registraron un homicidio la noche de este Sábado en el restaurante Rancho Grande, ubicado a la entrada del municipio de Armenia en Sonsonate, sobre la avenida 3 de abril.

Según el informe policial, en el lugar se llevaba a cabo el evento "Green Metal Concert" el cual había tenido la presentación de siete grupos desde la 1:00 de la tarde y estaba por concluir cuando ocurrió el ataque, a eso de las 6:45 PM.

Fuentes señalan que el grupo "Apes of God" estaba por tocar la última canción cuando el asistente se acercó y le disparó al vocalista de la banda, ademas manifestaron que en ese momento no había presencia policial en el evento, ya que los organizadores no la solicitaron, a pesar, que la delegación policial se encuentra a 4 cuadras de distancia.

La victima fue identificada como César Canales (vocalista) de 28 años de edad. Un asistente habría provocado desorden entre el publico, por lo que el ahora fallecido intervino para que todo se realizara con normalidad, el asistente se retiro, pero fue a traer un arma de fuego, volvió solo a asesinar al vocalista.

El acto fue considerado por los organizadores como un "fruto de la intolerancia". Se conoce que minutos después el asistente que disparo conocido como "Sargatanas Beherit" fue capturado por agentes policiales y se encontraba bajo los efectos del alcohol y alguna droga.

Varios grupos incluida la banda "Apes of God" y fanáticos se pronunciaron por el ataque armado que sufrió del vocalista.