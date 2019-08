Dos lesionados en choque múltiple sobre la carretera Los Chorros

Cuatro vehículos se vieron involucrados en un choque esta tarde de miércoles, sobre la carretera Los Chorros sentido hacia el municipio de Colón, La Libertad.

Los involucrados en el percance fueron un camión placas C 84-912, un particular P 753-169, un autobús ruta 77 placas AB 70-506 y un tipo pick up, que resultaron con daños algunos más graves que otros.

De acuerdo al informe preliminar de las autoridades, el camión de carga perdió los frenos e impactó con los vehículos mencionados, ocasionándoles daños y trafico en la zona debido a que obstaculizaron por varios minutos gran parte de la carretera.

Los lesionados fueron atendidos por Comandos de Salvamento pero de momento se desconoce si las lesiones que sufrieron fueron leves o graves.

Al llegar al lugar, las autoridades de la Policía Nacional Civil liberaron la arteria y mediaron entre los involucrados para determinar responsabilidades en el múltiple choque.

Fotos: Interdiario.

Foto: Telenoticias 21.