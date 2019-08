Aprueban reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito

Aunque no se logró un acuerdo para prohibir el cobro automático de la membresía de las tarjetas de crédito, con 71 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron hoy las reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito que pretenden regular prácticas que afectan al tarjetahabiente.

Entre las reformas están, que los usuarios serán notificados por la institución bancaria cuando realicen compras o retiros de efectivo, de forma obligatoria y gratuita. Vía correo electrónico o mensaje de texto.

También que si el usuario es víctima de robo, sustracción, fraude clonaciones, estará suscrito obligatoriamente a un “seguro de contrato”, que deberá cubrir todas las obligaciones y los daños ocasionados al tarjetahabiente. Asimismo, que cumplan las condiciones establecidas.

También se contempla que el banco estará sujeto a entregar copias físicas y electrónicas en menos de 5 días hábiles cuando el usuario cancele el saldo pendiente adeudado o decida cancelar su tarjeta.

Así como el no cobro de intereses sobre recargos por mora, es decir, no podrán cobrar interés sobre interés, y que las comisiones a cobrar por los bancos deberán estar detalladas en el contrato, y no deben ser por servicios inherentes al producto o servicios contratados por el tarjetahabiente.