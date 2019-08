Salvadoreños indocumentados violaban a niña de 11 años en Maryland, Estados Unidos

En Germantown, Maryland, dos salvadoreños están siendo acusados de violar a una niña de 11 años de edad, quien es hermana de uno de sus amigos.

Los acusados han sido identificados como Mauricio Barrera Navidad de 29 años y Carlos Palacios Amaya de 28 años de edad.

Según la policía del Condado Montgomery, en julio de 2018, durante una fiesta del hermano de la víctima, Barrera Navidad entro a una recámara con la menor y la violó. Mientras que Palacios Amaya, comenzó a abusar sexualmente de la menor en septiembre de 2018.

El caso fue descubierto luego que la víctima, ahora de 12 años de edad, hablara con una trabajadora social en su escuela secundaria. Donde entre lágrimas, la niña compartió los dolorosos detalles sobre lo que supuestamente ambos hombres le hicieron.

La víctima dijo a la trabajadora social que Palacios Amaya a menudo la presionaba para que no asistiera a la escuela para que pudiera quedarse en casa mientras sus padres estaban en el trabajo. Dejando el acceso libre a Palacios Amaya para que pudiera llegar y abusar de ella.

Mientras que sobre Barrera Navidad, dijo que después de que la violó en la fiesta, continuó comunicándose con ella por celular.

Ambos estaban indocumentados en ese país. En diciembre de 2016, un juez de inmigración emitió una "orden final de expulsión" contra Barrera Navidad pero se desconoce las razones de por qué el salvadoreño permaneció en ese país.

En 2014, las autoridades federales expulsaron a Palacios Amaya de los EE. UU. por una razón no revelada. El joven de 28 años, a quien ICE se refirió como un "infractor reincidente de inmigración", regresó a los Estados Unidos en una fecha desconocida.

También se conoció que Barrera Navidad es padre de cuatro hijos y que para recuperar su libertad deberá pagar una fianza de $100,000 ya que enfrenta un cargo de violación sexual. Mientras que a Palacios Amaya le negaron el derecho de fianza porque enfrenta cuatro cargos de violación sexual.

