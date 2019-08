Expresidente del INDES condenado a 2 años de cárcel, sustituidos por trabajos de utilidad pública

Juez Segundo de Sentencia condenó hoy al expresidente del INDES a dos años de prisión tras haber sido encontrado culpable de actos arbitrarios, condena que será sustituida por trabajos de utilidad pública.

Jaime "La Chelona" Rodríguez podrá gozar de libertad a pesar de la condena ya que el delito por el que fue encontrado culpable es considerado de "menor envergadura".

Rodríguez reside en Estados Unidos pero no podrá salir del país hasta que cumpla su condena. El juez no pidió restituir el dinero que la Fiscalía solicitaba ya que consideró que no se apropió de eso.

A "La Chelona" Rodríguez le impusieron una multa de 50 días de salario ($500) por el delito de Malversación de Fondos, ya que se comprobó que transfirió $125,000 de la institución a la alcaldía de Santa Tecla. Mientras que al Gerente financiero y Tesorero del INDES deberán pagar multas de 16.7 días.

El exfuncionario no irá a prisión y solo deberá cumplir reglas de conducta, como por ejemplo: no cambiar de domicilio, entre otras, que serán vigiladas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.