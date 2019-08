Motociclista fallecido tras ser embestido por un camión en carretera Panamericana

Un accidente de tránsito se registró a las 3:00 de la madrugada de este jueves, sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, antes de llegar al municipio de Cojutepeque.

El informe policial reveló que un motociclista de 55 años de edad sufrió graves lesiones luego que un camión lo embistiera, cuando transitaba por la zona.

Policías que inspeccionaron la escena dijeron que el motociclista, a quien identificaron como Benjamín Antonio Santos, sufrió graves lesiones y que éstas le ocasionaron la muerte en el lugar. El conductor del camión no huyó del lugar, por lo que no fue detenido ya que lo respalda la Ley FONAT.

Hasta el cierre de la nota, no se conoció un informe oficial por parte de las autoridades de tránsito pero no se descarta que la falta de iluminación en la zona haya provocado que el conductor del camión no se percatara del motociclista.