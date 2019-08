Tres lesionados en múltiple choque sobre carretera Panamericana, Ilopango

Un accidente de tránsito se registró este mediodía de viernes, sobre el kilómetro 15 de la carretera Panamericana, en el municipio de Ilopango.

El choque se registró entre cuatro vehículos, un microbús particular, uno del transporte público Ruta 113 placas MB 1-796, un panel tipo pick up y un vehículo particular, a la altura de la colonia La Palma.

Socorristas de Comandos de Salvamento llegaron al lugar para atender a las víctimas y confirmaron que tres personas resultaron lesionadas.

De momento se desconoce cómo ocurrió pero las autoridades no descartan que haya sido consecuencia de la excesiva velocidad.