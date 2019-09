Un muerto y 21 mil viviendas afectadas por paso del huracán Dorian en Bahamas

El poderoso huracán Dorian, de categoría 5, toco tierra este lunes en el extremo este de la isla Gran Bahamas causando devastación "sin precedentes".

Según meteorólogos el ciclón continuará causando estragos en las Bahamas ya que se mueve muy lentamente hacia el Norte. Dorian se ha convertido en la mayor tormenta de la historia en golpear las Bahamas

La primera muerte ha sido reportada por el medio de noticias Bahamas Press, quien asegura que el fallecido a causa del huracán es un niño de 8 años de edad.

La abuela del niño, Ingrid McIntosh, dijo a Eyewitness News (también medio local) que su nieto murió en la isla de Abaco. Ella dijo que su hija de 31 años encontró el cuerpo de su hijo, quien creía que se había ahogado en las aguas de la inundación. McIntosh dijo que su nieta también está desaparecida.

CNN asegura que se comunicó con las autoridades de las Bahamas para confirmar esta información pero que la noticia no ha sido confirmada.

Dorian se mueve muy lento por las Bahamas con rachas de vientos de 320 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, volando techos y todo lo que puede a su paso. Catalogada como la tormenta mas fuerte en todos el mundo registrada este año.

La furia de Dorian ha sido captada en video por algunos ciudadano, demostrando que el agua ha subido junto a las casas. "Necesitamos ayuda, todo se ha venido abajo", dijo un hombre que gravó algunas imágenes devastadoras. Algunas personas describen el sonido del viento como el de un motor de avión.

Abaco Bahamas woke up to this #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/o15Yf6EJMU — KISHON TURNER (@revel75) September 2, 2019

My front yard!! #HurricaneDorian2019 keep praying!! We waiting for the eye of the hurricane so they can come save us!! pic.twitter.com/xpNoksbvyG — LaToy Williams (@Toy242) September 2, 2019