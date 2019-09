Acusan a salvadoreño en EE.UU. de violar a una adolescente a punta de cuchillo

Un salvadoreño es acusado por autoridades de Estados Unidos de haber abusado sexualmente a una niña, bajo amenazas con un arma blanca.

El acusado es Nelson Saul Reyes Medrano, de 46 años de edad, quien ya enfrenta un proceso judicial por los delitos de violación en primer grado, abuso sexual y agresión en primer grado.

Según la investigación, el sujeto se metía a la habitación de la menor cuando ella dormía y bajo amenazas, sosteniendo un cuchillo en su garganta. La menor le dijo a la policía que sintió que alguien se subía a la cama, y ​​cuando abrió los ojos, vio al sospechoso posicionándose sobre ella.

Reyes Medrano fue arrestado por policías del condado de Montgomery después de cometer dichos delitos a finales de 2018, según reportaron las autoridades.

Un portavoz federal de inmigración confirmó que el sospechoso en el caso estaba en los Estados Unidos ilegalmente. Dicen que ICE ha presentado una detención formal contra él.

NEW: Nelson Reyes-Medrano is accused of crawling into bed with a 16yo Germantown, Md. girl as she napped. The 46yo proceeded to rape the teen at knifepoint, police say.

This is the fifth undocumented immigrant arrested on rape charges in Montgomery County, Md. in the last month. pic.twitter.com/l4YXwSPFLI

