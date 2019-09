El Salvador se ofrece como sede del Mundial de Fútbol Playa 2021

Esta mañana la FIFA anuncio que tres países se han ofrecido como sede del Mundial de Fútbol Playa 2021 y entre estos se encuentra El Salvador.

La FIFA ha recibido ofertas de las siguientes asociaciones miembros:

La FIFA revisará y evaluará las ofertas, y se espera que el Consejo de la FIFA tome una decisión final sobre los anfitriones en su próxima reunión en Shanghai, RP China, el 23 y 24 de octubre.

La Copa Mundial de Beach Soccer de este año 2019 se celebrará este año del 21 de noviembre al 1 de diciembre en Asunción (Paraguay).

El presidente Nayib Bukele, ha confirmado que El Salvador ha hecho oficialmente la oferta a FIFA, para que El Salvador sea la sede del Mundial de Fútbol Playa 2021.

Oficialmente hemos solicitado a @FIFAcom, que El Salvador sea la sede del Mundial de Fútbol Playa 2021.

We officially submitted a bid to @FIFAcom, for El Salvador to host the FIFA Beach Soccer World Cup 2021.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 11, 2019